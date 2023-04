Albert Sambi Lokonga retournera-t-il à Arsenal? Le Diable rouge pourrait rejoindre… Vincent Kompany!

Dans l’optique d’un prêt, une destination sonne comme une évidence : Burnley. Fraîchement auréolé du titre en Championship, le club de Vincent Kompany va retrouver la Premier League et pourrait avoir besoin de renforts pour rivaliser dans l’élite du football anglais. Et, quand on connaît toute l’admiration de l’entraîneur belge pour le médian de 23 ans (il avait notamment vanté ses mérites auprès de Pep Guardiola et de Mikel Arteta, le comparant à Yaya Touré), on comprend vite que les Clarets pourraient vraiment aider Albert Sambi Lokonga à se relancer…