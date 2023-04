La première phase de la restauration du Palais de Justice de Bruxelles va pouvoir débuter

La Région bruxelloise via Urban.brussels vient de délivrer le permis d’urbanisme pour la première phase du projet de restauration global de l’enveloppe du Palais de Justice de Bruxelles, annoncent vendredi, dans un communiqué, le secrétaire d’État chargé de la Régie des Bâtiments, Mathieu Michel et le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet.

Concrètement, le permis d’urbanisme délivré permettra la réalisation de divers travaux sur les façades, dont en premier lieu la restauration des parements en pierre. Il prévoit également la restauration intégrale et la remise en peinture des diverses menuiseries. À une seule exception près - une porte à remplacer -, les châssis et portes sont en bon état et seront restaurés. Plusieurs types de nouveau vitrage, dont du vitrage de sécurité aux endroits sensibles et du vitrage isolant dans les locaux chauffés, seront aussi installés.