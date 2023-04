Un suspect en possession de 142 pilules de médicaments arrêté par la zone de police Bruxelles Nord

Ce 25 avril, lors d’une opération menée par la Recherche Locale 5 et la Direction Judiciaire dans le Quartier Nord, les policiers de la zone de police Bruxelles Nord ont remarqué une personne suspecte. Celle-ci s’adressait aux passants et semblait vouloir échanger des stupéfiants dans la rue d’Aerschot. Les policiers ont alors décidé de contrôler l’individu.

Le contrôle a porté ses fruits : les policiers ont découvert une grande quantité de médicaments de type Lyrica et Pregabaline dans le sac du suspect. Au total, ce sont 60 pilules de Pregabaline et 82 pilules de Lyrica qui ont été saisies par les forces de l’ordre. Il s’agit de deux médicaments qui, à haute dose, peuvent produire des effets euphorisants, relaxants et désinhibants.