Grève spontanée au dépôt TEC de Mons ce vendredi matin: le mouvement pourrait se prolonger ce week-end

« Comme dans toutes les entreprises, il y a des problèmes d’absentéisme, les gens sont malades et absents, mais qui dit beaucoup d’absents, dit refus de congés pour ceux qui sont présents. Les travailleurs présents triment et ils sont à bout. Ce sont les chauffeurs présents qui sont finalement sanctionnés. » Nous arrivons en période de congés scolaires et le refus des congés pose encore plus de problèmes.