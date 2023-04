Attention si vous remarquez ce symptôme aux toilettes: il pourrait être le signe silencieux d’une maladie grave

Si la plupart des gens vont aux toilettes environ six ou sept fois par jour, les habitudes varient en fonction de chacun. Mais si vous urinez plus de dix fois par jour, il y a lieu d’être attentif.

« Lorsqu’il y a trop de sucre dans le sang, nos reins sont obligés de travailler encore plus dur pour filtrer et absorber le glucose et l’excréter sous forme d’urine », explique le Dr Petr Holy, chirurgien urologue à la Men’s Health Clinic de Kingston, au Sun.