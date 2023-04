La directrice de la crèche Kiddychouette à Verviers confirme sa fermeture le 30 juin… mais tout espoir n’est pas perdu

« Chers parents. Après mûres réflexions et après avoir étudié beaucoup de pistes pour pouvoir survivre, c’est avec beaucoup de regrets que je vous confirme le préavis du 30/06/23 donné dans le cadre de la fermeture de la crèche Kiddychouette. En effet, les différentes solutions proposées ne permettent pas d’envisager l’avenir à long terme de manière certaine et sereine. La fermeture de la crèche aura dès lors bien lieu le 30 juin 2023 hormis survenue d’éléments intercurrents. »

Plusieurs contacts et pistes ont été évoqués (voir ci-dessous), d’ailleurs pour plusieurs parents les nouvelles étaient plutôt positives et ils pensaient que la directrice allait finalement rester car un financement était garanti pour minimum un an et demi. Mais apparemment elles ne présentent pas assez de garanties à long terme pour la directrice, qui a donc tranché.

M.D.P.

« On est toujours en pleine recherche, on voit avec l’ONE s’il y a d’autres possibilités, explique Laurine Bougard, l’une de ces parents. Si la directrice ne veut pas prendre le risque, peut-être que nous, on pourrait le prendre à plusieurs parents et avec le support de l’ONE ? Nous ne sommes pas là pour juger la directrice qui a beaucoup donné, ni pour prendre sa crèche. Mais la société doit aussi prendre conscience de l’importance de ce milieu-là, qui éclate un peu partout pour le moment. »

D’autres crèches fonctionnent déjà avec une ASBL de parents, le modèle existe donc. Permettra-t-il de sauver Kiddychouette ? En quoi est-ce qu’une ASBL pourrait mieux gérer qu’une directrice ?

« Parce qu’on multiplierait alors les risques sur un groupement de personnes plutôt que sur une seule. Et on aurait des personnes avec des compétences différentes pour gérer la crèche, alors que la directrice actuelle est puéricultrice en même temps, ce n’est pas tenable », explique Pierre-Yves Vromen, un autre parent qui s’est investi dans ce dossier.

Ils pourraient donc rationaliser les coûts, augmenter les tarifs que paient les parents et qui sont restés inchangés, etc. Avec en plus les différentes aides promises par l’ONE, il serait donc peut-être possible d’établir un business plan viable pour Kiddychouette.

Mais on n’en est pas encore là. Il faudra avant ça voir si la directrice est d’accord de louer ses locaux actuels dont elle est propriétaire ; si les puéricultrices restent ; si les parents décident aussi de continuer l’aventure… Encore de nombreux points d’interrogation.