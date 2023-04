Mort du petit Raul, 9 ans, à Gand: l’ex-petit ami de la mère du garçon reste en détention

L’homme insiste sur le fait qu’il n’a rien à voir avec la mort du garçon et demande une confrontation avec la mère, mais celle-ci n’a pas eu lieu pour l’instant.

Le corps de Raul, 9 ans, a été retiré du Houtdok à Gand le jeudi 13 avril. Le corps se trouvait dans un sac de sport lesté de pierres et aurait déjà été jeté dans l’eau fin janvier, mais cela n’a été découvert que lorsque des parents étrangers ont donné l’alerte. Yoana M., mère de 34 ans, a été arrêtée la semaine dernière par le juge d’instruction de Gand pour homicide involontaire, coups et blessures et élimination du corps, entre autres chefs d’accusation.