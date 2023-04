Un automobiliste percute un rail de sécurité sur l’A54, à la sortie Luttre, ce jeudi soir

Il était entre 22 et 23 heures, ce jeudi soir, quand l’accident s’est produit. Le conducteur circulait sur l’A54 quand, à hauteur de Nivelles et pour une raison encore à déterminer, il a percuté le rail de sécurité entre l’autoroute et la sortie Luttre. Le véhicule s’est immobilisé au milieu de la route, à contre-sens. L’automobiliste est blessé mais n’a pas été transporté en milieu hospitalier. Les pompiers, de même qu’un Smur de la clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies sont intervenus sur place. La police de la route (WPR de Marcinelle) a procédé au constat d’usage.