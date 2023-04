Contrôle surprise dans un «snack pita» à Quaregnon: on a accompagné l’inspecteur de l’AFSCA! (vidéo)

Marcel est contrôleur à l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, depuis plus de 30 ans. Son quotidien ? Contrôler des entreprises de production et de distribution dans la province de Hainaut. Comme bon nombre de ses collègues, Marcel veille à ce que les mesures d’hygiène, la traçabilité et l’autocontrôle soient respectés afin de protéger la santé des hommes, des animaux et des plantes. Ces contrôleurs de terrain à la recherche du moindre détail compromettant ne sont pas toujours bien reçus lors de leurs contrôles inopinés. Cette venue est parfois synonyme de tensions avec les gérants des différents établissements mais fort heureusement, ces situations extrêmes ne sont pas systématiques.

Nous avons pu accompagner Marcel lors d’un contrôle inopiné dans un établissement qui propose des pitas Quaregnon. Il est midi et l’enseigne vient à peine d’ouvrir. Nous patientons discrètement dans la voiture, garée à proximité de l’établissement. Le volet vient à peine de s’ouvrir que le contrôleur s’engage à l’intérieur. Marcel présente sa carte officielle sur place et explique qu’il va procéder à un contrôle. En face, le gérant est stressé mais il coopère. « Vous savez, quand les gens n’ont rien à se reprocher, ils sont coopérants et ils vous laissent aller aux quatre coins du bâtiment. Mais il est déjà malheureusement arrivé que certains contrôleurs soient agressés », nous confie-t-il.

de videos « On ne les empêche pas de travailler »

Marcel demande aussi tôt les papiers de l’établissement afin d’entamer le contrôle, dans un premier temps pour les mesures d’hygiène. Derrière le comptoir, l’agent inspecte si les aliments, les huiles sont à bonne température et si, un dispositif de lavage de mains est bien présent. Jusqu’à présent, toutes les mesures sont respectées. Mais rapidement un hic se pose : le contrôle des allergènes. « Les travailleurs doivent être capables d’expliquer à leurs clients les ingrédients que l’on retrouve dans les aliments pour les allergènes. Ici, le patron rencontre des difficultés pour citer les aliments donc nous allons lui fournir un document pour l’aider », poursuit Marcel. Le contrôle prend du temps, Marcel ne laisse aucune une pièce au hasard. Les clients sont de plus en plus nombreux. « Quand les établissements sont en plein coup de feu, il ne faut pas importuner les gérants afin de les laisser travailler normalement. Pendant ce temps, je fais ma visite et je l’interpellerai pour les questions plus tard ». Tout au long du contrôle qui durera environ 1h30, Marcel notera quelques remarques mais aucune n’engendrera une amende. « Quand certains collègues débutent à l’AFSCA, leur première idée est souvent de croire que les restaurants de ce type ne respectent pas les règles d’hygiène. Mais vous pouvez être bien surpris et étonnés. Il faut déconstruire ces préjugés. Regardez ici, tous les points de notre checklist commune à tous les inspecteurs, ont été vérifiés. Et les résultats sont plutôt bons. Il y aura des choses à améliorer mais ce sont des non-conformités mineures comme un plafond abîmé, de la rouille située en bas de la chambre froide, du stock au sol… Les gens nous associent souvent à la répression mais j’ai envie de rappeler qu’on est là pour protéger la santé publique avant tout », indique l’inspecteur. Voici les principales non-conformités !