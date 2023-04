L’église Saint Jean-Baptiste ainsi que l’Hôtel de Ville de Wavre vont être rénovés

Il y a quelques jours, un filet de protection a été installé à l’arrière de l’Hôtel de Ville de Wavre pour cause de chute de brique. Heureusement, la rénovation du bâtiment est prévue et il devrait totalement changer d’apparence. Ce sera également le cas pour l’église Saint Jean-Baptiste. En effet, la commune lui prévoit un tout nouveau look, entièrement blanc. Enfin nouveau, si on en croit l’histoire, il était déjà blanc au 19ème siècle.

Le planning pour le chantier de l’Hôtel de Ville. - Ville de Wavre