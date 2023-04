Le Primark de la rue Neuve à Bruxelles serait le magasin le plus bordélique… du monde! (vidéos et photos)

Des vêtements qui jonchent le sol, des dizaines de pyjamas en boule empilés les uns sur les autres et des montagnes de t-shirts en pagaille : voici les images de l’intérieur du magasin Primark du centre-ville de Bruxelles qui circulent depuis quelques jours. Le journal britannique The Sun parle du magasin le plus bordélique du monde.

Belga