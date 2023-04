Lasne a entièrement renoncé à l’utilisation des pesticides

Pionnière dans le zéro phyto, tout a commencé par les sept cimetières de la commune. Le collège communal a soutenu cette vision et cette volonté de faire différemment. Les équipes ont donc appris à utiliser des techniques alternatives pour désherber. Il a fallu repenser le choix des plantes, recréer un environnement favorable pour ramener la faune utile sur le territoire. Quelques gestes simples suffisent, que ce soit pour les mauvaises herbes, les insectes, les rongeurs… La commune et ses équipes d’entretien ont redoublé d’imagination pour trouver des solutions naturelles : Plantes spécifiques, accueil d’animaux en tous genres comme des hérissons, des crapauds et des oiseaux qui mangent les limaces… Contre les rongeurs, la commune a opté pour des déchets d’ail dans les trous de terriers pour ne pas qu’ils s’établissent n’importe où.

Aujourd’hui, la transformation est flagrante. Le cimetière d’Ohain ressemble à un parc, avec une mare, des ruches et un chevreuil qui aime s’y promener. Le zéro pesticide est devenu une ligne de conduite, une politique portée par le collège communal, avec l’envie de montrer l’exemple et d’encourager les citoyens à s’y mettre tous ensemble.