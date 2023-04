«Enjoy the pleasure», à Ciney: la promesse d’un voyage culinaire unique Du 19 au 21 mai à la Ferme d’Achêne, l’amour de la cuisine sera décliné à toutes les sauces, le voyage au pays d’Epicure promet un tourbillon de saveurs, couleurs et émotions !

La formule est originale, étonnante, unique en province de Namur. Parce qu’elle associe avec élégance et inspiration les savoir-faire des huit chefs reconnus. Parce qu’elle propose une découverte culinaire dynamique et conviviale, loin des interminables repas où l’on se sent vissé à sa table.

Après trois années de disette imposées par la pandémie, « Enjoy the pleasure », concept créé en 2016 par le Schaltinois Roland Swinnen, retrouve la superbe Ferme d’Achêne et une place de choix dans l’agenda des gastronomes.

Roland Swinnen, comment le concept « Enjoy the pleasure » est-il né ?

En 2000, après avoir notamment collaboré avec le traiteur Paulus, j’ai créé ma propre société événementielle (RSEvents). À l’époque, j’avais par exemple lancé le Salon du jardin, à Emptinne (Hamois). Puis j’ai senti le besoin de me renouveler. L’épicurien que je suis (il sourit) a alors cherché une manière d’allier gastronomie et convivialité, de conjuguer les plaisirs du palais avec la soif de découverte. Personnellement, j’avais vécu de chouettes expériences culinaires à Bruxelles, mais je ne voulais pas d’un événement XXL, où l’on doive patienter vingt minutes dans une file avant de découvrir un plat. Je souhaitais proposer une formule plus conviviale, à taille humaine, dans notre Condroz namurois. « Enjoy the pleasure » est né de cette curiosité, de cette envie. J’ai dès lors proposé à huit chefs de s’unir pour créer un menu unique.

Unité de temps et de lieu…

Elégante bâtisse du XIXe siècle, la superbe Ferme d’Achêne se transforme, l’espace d’un week-end, en un restaurant revisité. Les huit chefs travaillent donc « à seize mains », exprimant leur créativité au travers d’un menu 10 services.

Vous insistez sur la convivialité, la décontraction !

C’est indissociable de la qualité des mets proposés. « Enjoy the pleasure » permet des dégustations dans une ambiance cool, sans formalisme ni lourdeur. Les chefs cuisent en live, sous les yeux des convives. Chacun peut ainsi regarder, humer, s’imprégner, s’informer, prendre des photos et selfies si l’envie est là. On est dans le partage !

La mobilité est également une caractéristique de l’événement.

Les hôtes se servent auprès de chaque chef, on se déplace, un contact naturel se crée. J’ai coutume de prétendre que les convives se connaissent peu en arrivant, ils se connaissent tous en partant. La configuration des lieux permet, si la météo est clémente, de profiter à la fois des jardins et de la salle de banquet.

Qui sont les chefs qui vont animer cette édition 2023 ?

La moitié d’entre eux a ses habitudes chez nous, l’autre moitié y participera pour la première fois. Outre Damien Avalosse (La petite ferme, à Erpent) et Frédéric Roland (Boulangerie Rolland-Warnon, à Hamois), il y aura derrière les fourneaux une sacrée équipe de pros, passionnés par leur formidable métier. Logan Depuydt (L’Artiste, à Falaën), Julien Malaisse (Pré de chez vous, à Bouge), Régis Alexandre (Concept gourmand, à Ciney), Carl Gillain (La Table du Royal Snail, à Namur), Bruno Delvaux (L’Entre-Pots, à Bas-Oha), Olivier Bruckner (Moma Resto, à Anhée), Borg Da Silva (L’abCd, à Beauraing) et, last but not least, Malika Depireux (Le binôme, à Jambes). Il était temps qu’une femme rejoigne le casting, c’était une incongruité aujourd’hui effacée !

Que pourra-t-on déguster ? Mettez-nous l’eau à la bouche !

Les chefs ont carte blanche, j’insiste seulement pour qu’il existe un équilibre entre les plats de viande et de poisson. Pour le reste, chacun évolue en totale liberté. Mais on sent qu’il existe une saine émulation entre chacun, ils ont envie de se défoncer pour proposer des mets originaux, de grande qualité. Pour tous, c’est une opportunité unique de faire découvrir leur talent, de séduire et convaincre. Les clients qu’ils rencontreront à cette occasion sont des convives qui leur rendront visite plus tard, dans leur propre établissement.

Un menu 10 services, cela signifie quoi, concrètement ?

Réception apéritive au champagne et mises en bouche ; six services gastronomiques proposés par nos chefs, avec les accords mets/vins, softs ; assiette de fromage ; préparations de notre chef pâtissier et excellence de « chaque grain pour chaque tasse », selon l’expression consacrée.

En quelques mots, résumez-nous l’esprit d’Enjoy the pleasure.

Qualité, convivialité, amour de la vie !