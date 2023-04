Jonathan M. a engendré au moins 550 enfants via le don de sperme: la justice a tranché, il ne pourra désormais plus donner son sperme, sous peine d’une amende de 100.000 euros

Selon la fondation, l’homme en question – Jonathan M. – a distribué sa semence dans plus de dix cliniques en Allemagne et à l’étranger. Le prévenu doit établir une liste des institutions auxquelles il a donné du sperme. Si cette liste s’avère incomplète, il devra s’acquitter d’une amende de 25.000 euros pour chaque clinique de sperme non mentionnée.

L’affaire avait été portée devant le tribunal par la fondation néerlandaise Donorkind. La fondation soutient que le don de masse est dangereux pour la santé des enfants et, plus tard, pour leurs enfants. En effet, ces derniers pourraient, sans le savoir, avoir un enfant avec un demi-frère ou une demi-sœur.

Plusieurs médias ont entre-temps révélé que le Néerlandais – Jonathan M. – était également actif dans notre pays. Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, s’est engagé jeudi soir à mettre sur pied d’ici la fin de l’année un registre des donneurs de sperme. Selon le ministre, un tel registre permettra aux centres de vérifier à l’avance si un donneur a des enfants avec plus de six femmes différentes. Il veut également une « garantie étanche » de Cryos et d’autres banques du sperme privées qu’elles adhèrent à la « règle des six femmes » que fixera la Belgique.