Josiane Dinoir mise à l’honneur par le CPAS de Tournai après 41 années de travail

Josiane a dédié sa vie aux enfants. Elle a commencé sa carrière à la maison d’enfants en 1982 et ne la quittera plus. Ses qualités sont louées par la directrice, Christelle Desablens, et le personnel de l’institution qui la décrivent comme « le pilier », « le phare » de l’équipe, « toujours prête à écouter les doutes » des autres, à les « soutenir » « sans jamais vouloir se mettre en avant ».

Son travail a toujours été centré sur le bien-être et l’intérêt des enfants accueillis par l’institution. Elle en a croisés plusieurs dizaines au cours de sa carrière et a toujours créé un lien fort et rassurant avec chacun d’entre eux.