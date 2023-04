Fulham – Manchester City, Liverpool – Tottenham: tout savoir sur la 34e journée de Premier League (vidéo)

La course au titre est-elle terminée ? Après avoir assommé Arsenal mercredi soir à l’Etihad Stadium (4-1), Manchester City n’a pourtant pas encore pris la tête du classement de Premier League et compte deux points et deux matches de retard sur le club londonien.

Le PL Club de cette semaine revient évidemment sur l’incroyable prestation du duo De Bruyne-Haaland face aux Gunners. Avec 7 victoires consécutives en PL, l’équipe de Pep Guardiola semble irrésistible et peut se rapprocher d’un 3e titre d’affilée en cas de victoire à Fulham ce dimanche (direct sur VOOSport World à 14h55). Ce club de l’ouest de Londres n’est plus concerné ni par la relégation ni par une qualification européenne. Les Cottagers joueront sans pression mais aussi sans leur meilleur buteur, Aleksandar Mitrovic, suspendu pour 8 rencontres après avoir bousculé un arbitre. Une absence lourde de conséquence pour une équipe dont le modèle offensif est basé sur les phases arrêtées et le jeu aérien !