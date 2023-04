Il s’enfuit dans les rues de Marchienne-au-Pont en lançant ses boulettes de cocaïne et d’héroïne à tous vents

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cet échange se fait dans une petite ruelle : le client, interpellé par la police, reconnaît avoir acheté à l’instant même un demi-gramme d’héroïne, dans un petit sachet bleu.

Le vendeur, lui, a préféré ne pas attendre les policiers et s’est mis à courir dans les rues. Dans sa course vaine, il lâche ce qu’il a sur lui : 25 paquets, dans lesquels on retrouvera, au total, 9,31 grammes de cocaïne et 27 grammes d’héroïne… et le vendeur sera finalement rattrapé, on l’a compris.