Énorme frayeur aux États-Unis: cet enfant de 1 an a frôlé le pire après une visite au supermarché, «ses lèvres sont devenues bleues»

« Ses lèvres sont devenues bleues », ont confié les parents. Le fentanyl est une drogue qui fait des ravages actuellement aux États-Unis. Avec plus de 100.000 overdoses mortelles, le fentanyl est considéré comme une « drogue de l’horreur ». Elle notamment coûté la vie à des célébrités comme Prince (2016), Tom Petty (2017) ou du rappeur Coolio (2022).

Le fentanyl est 50 fois plus puissant que l’héroïne et beaucoup plus addictif que la cocaïne.