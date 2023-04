Pharmacie Lejeune : la pharmacie 3.0 au service du patient L’histoire des pharmacies Lejeune remonte à 1987 quand Liliane Lejeune a acquis sa première pharmacie à Erezée.

La pharmacie a été inaugurée en présence de M. Olivier, des autorités communales (dont le bourgmestre) et de l’équipe - D.R.

Par L.B.

Aujourd’hui, le groupe en compte 21, réparties dans 3 provinces (Liège, Namur et Luxembourg), et la petite dernière, née de la fusion de deux pharmacies locales, a récemment été inaugurée à Comblain-au-Pont.

Malgré sa taille, le groupe Lejeune a su garder son caractère familial. Le mari de Liliane Lejeune, Luc Olivier, est également pharmacien, tout comme leurs enfants, François-Xavier et Céline, qui sont actifs dans le groupe. « On est vraiment dans une ère de pharmacie 3.0 », confirme François-Xavier Olivier. « La pharmacie a su s’inscrire dans de nouveaux modèles, toujours au service du patient, en développant de nouveaux services comme le dépistage ou la vaccination, et en restant axée sur le service à la population. Cela inclut, par exemple, de proposer, en officine, des produits issus d’autres secteurs que la santé comme les cosmétiques, la dermatologie, les médecines alternatives, les soins vétérinaires ou encore la bandagisterie et la diététique », ajoute-t-il. Cette officine est tenue par deux pharmaciennes cotitulaires, C. Dehossay et C. Grégoire, secondées par deux pharmaciennes, M. Andrien et I. Deroissart, et d’une assistante, E. Theys.

Pharmabox La Pharmabox permet de récupérer des médicaments en-dehors des heures d’ouverture de l’officine - D.R.

Il y a quelques jours, le groupe a inauguré sa toute nouvelle pharmacie sur le quai de l’Ourthe, à Comblain-au-Pont, rehaussée de la présence des autorités communales et notamment de celle du bourgmestre, Jean-Christophe Henon. Cette officine est née du rapprochement entre deux pharmacies locales, la pharmacie Mees et la pharmacie Joly. « Cette proximité est très importante pour nous. Nous sommes souvent au cœur des villages, tout en essayant de répondre au mieux aux besoins des patients, par exemple en termes de parking ou d’accès aux PMR. Nous avons aussi, à Comblain, une Pharmabox qui permet aux clients de venir récupérer leurs médicaments en-dehors des heures d’ouverture ».

Enfin, la force d’un groupe permet également de pouvoir mieux faire face aux éventuels soucis d’approvisionnement, par exemple. « Dans le choix des produits, nous mettons vraiment l’accent sur un esprit très qualitatif et il est vrai que faire partie d’un groupe permet de s’entraider et d’éviter les pénuries », conclut François-Xavier Olivier, heureux de cette nouvelle ouverture, témoin de la bonne santé du groupe.

La pharmacie est accessible malgré les travaux. - D.R.

Notons que, malgré les travaux dans la rue (dont la fin est prévue pour le mois de septembre), la pharmacie Lejeune reste accessible et le parking disponible.