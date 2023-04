La Vivaldi trouve un compromis sur l’accord interprofessionnel mais en réduit le coût

Une autre source évoquait une réduction qui serait de 30 millions en 2024, soit de 184 millions à 154 millions, et de 11 millions l’année d’après, soit de 128 millions à 107 millions.

Le gouvernement a retenu les dispositions relatives aux heures supplémentaires, l’assouplissement des fins de carrière et la prolongation de la convention collective de travail sur les RCC (régime de chômage avec complément d’entreprise, qui a succédé au régime des prépensions) et les fins de carrière.

D’autres dispositions sont écartées, en particulier la reconduction d’une réduction « decava » décidée dans le cadre de la relance, demandée par les employeurs, et qui avait été supprimée lors du contrôle budgétaire. Des dispositions relatives à une cotisation de solidarité et une cotisation assurance maladie invalidité en matière de pension et au travail saisonnier sont reportées soit aux discussions sur la réforme des pensions, soit aux prochaines discussions budgétaires.