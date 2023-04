Sébastien De Leenheer condamné à la peine de réclusion à perpétuité pour assassinat d’Aurélie Montchery à Châtelet

De Leenheer a aussi été reconnu coupable du port d’un couteau et d’un pistolet factice, du vol de la carte bancaire de la victime, de son utilisation pour retirer la somme de 650 euros, de coups portés à sa compagne et à sa fille mineure, de harcèlement. Il a été acquitté des menaces sous ordre ou conditions.

Vendredi matin, la magistrate du parquet, Virginie Dutrifoy, a qualifié le féminicide de « massacre ». La victime a été frappée par vingt-neuf coups de couteau dans le thorax, le ventre et le visage. La gravité des faits ne l’invite à retenir aucune circonstance atténuante. « Il l’a tuée et jetée dans le coffre de sa voiture, comme on se débarrasse d’un objet. Il a anéanti la victime et ses proches, qui ont écopé de la perpétuité. Ensuite, il est allé retirer 650 euros à la banque. »

La personnalité des protagonistes a aussi pesé dans la balance. Aurélie a été décrite comme une jeune femme exceptionnelle, souriante, solaire, mais aussi une mère présente pour ses deux enfants. Sébastien De Leenheer a une personnalité plus obscure, et est en froid avec certains proches de sa famille. « Il a une capacité à transgresser la loi », a déclaré l’expert psychiatre. Toutefois, il est courageux et serviable, mais aussi vantard, mythomane, possessif, manipulateur, sournois, violent, autocentré et surtout jaloux.

Sébastien De Leenheer avait déjà des antécédents judiciaires. Il a été condamné à 19 reprises, dont la première fois à quatre ans avec sursis pour rébellion armée, vols avec violence, en 1999. Un an plus tard, il écope de 12 mois de prison et est incarcéré durant un an. « Il n’y a eu aucune remise en question ». En 2006, il écope d’un an de prison pour une tentative de vol avec violence.