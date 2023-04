Des piquets de grève formés devant l’entreprise Sligro à Liège: «On réclame un dialogue social et constructif»

Cette action fait suite au préavis de grève national déposé, pour l’ensemble des travailleurs du groupe, en front commun (FGTB, CSC, CGSLB). Il s’agit de dénoncer «un piètre dialogue social». «Et le mot est faible. On réclame un dialogue social et constructif depuis longtemps mais cela est pris de façon très hautaine, même avec mépris et à la limite des insultes», déplore Francis Lamberg, secrétaire permanent Setca Liège (FGTB).

Menaces sur l’emploi

Celui-ci ajoute que des craintes planent sur l’emploi. «En comité d’entreprise, lorsqu’il a présenté les chiffres, l’administrateur délégué avait dit que les chiffres à Liège n’étaient pas terribles et qu’il faudra penser à des licenciements. Or, il n’y a pas si longtemps, au moment du rachat de Metro, il avait dit qu’il n’y avait pas de crainte à avoir pour les emplois déjà présents dans le groupe», relève le représentant syndical. «Raison pour laquelle cela démarre à Liège vu que c’est là qu’il y a eu clairement des menaces sur l’emploi. Vu la proximité des sites Sligro et ex-Metro sur Liège, on peut légitimement s’interroger sur les intentions.»