L’application mobile Totemus joue les prolongations à Uccle: «Nous avons décidé de continuer à proposer les parcours»

Avec ses chasses aux trésors situées à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching, Totemus est une application mobile qui propose aux participants de suivre tout un parcours en plein cœur des coins et recoins de la commune et de partir à la découverte des richesses de son patrimoine architectural, culturel et artistique.

À Uccle, deux parcours sont prévus : un parcours de trois kilomètres, 100 % urbain au travers des rues et ruelles du centre de la commune et un autre parcours de sept kilomètres combinant quartiers à l’esprit « village », espaces naturels, lieux insolites et autres curiosités. Les parcours recélant de nombreux mystères à résoudre, les joueurs doivent faire preuve de réflexion et d'entraide pour recueillir tous les indices leur permettant de les terminer avec succès.