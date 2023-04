EDITO – Un 1er mai tendu chez les socialistes: c’est la faute à Rousseau...

On va vous faire une « révélation » : ce 1er mai, vous allez assister à une surenchère de slogans entre les différents partis, et singulièrement au sein de la gauche, du PS au PTB. Il y sera question de la taxation des riches, du dossier Delhaize et de l’avenir de nos pensions. Mais un autre dossier s’est invité en dernière minute au menu de la fête du travail : la remise au travail « forcé » des chômeurs de longue durée. Et contrairement à ce qu’on pouvait penser, la proposition n’est pas venue des rangs du MR, mais de la famille socialiste !

Conner Rousseau, président des socialistes flamands (Vooruit) a jeté un pavé dans la mare en affirmant que les chômeurs de longue durée devront accepter un job de base ou dire adieu à leurs allocations. Cette petite phrase qui vise à séduire l’électorat flamand risque de laisser des traces au sein de la famille socialiste. Pour le PS, elle tombe au plus mauvais moment. Car elle permet au PTB d’insister une nouvelle fois sur la dérive « libérale » des socialistes flamands et francophones, alliés au fédéral et qui résisteraient mal, selon le discours de l’extrême gauche, aux forces de droite. Et surtout, elle met le PS de Paul Magnette en porte-à-faux en ce week-end du 1er mai : comment taper sur la droite et sur le MR de Georges-Louis Bouchez quand votre frère flamand (Vooruit) tient le même discours que les adversaires ? Surtout, ces querelles intra-socialistes n’annoncent rien de bon dans l’optique de la formation du prochain gouvernement en 2024. Qui de Paul Magnette ou de Conner Rousseau prendra la main sur les négociations et sur le poste de Premier ministre, dans le scénario probable où la famille socialiste serait la plus importante du pays ? La question se pose déjà aujourd’hui et la sortie inattendue de Conner Rousseau vise peut-être à annoncer au PS qu’il faudra compter avec ses ambitions personnelles.