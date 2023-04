Collecte de déchets à Bruxelles: le PTB accuse Maron d’avoir menti sur un point, ce que conteste le ministre

Selon Bruno Bauwens, la décision de supprimer une collecte de sacs blancs rendra la ville plus sale et compliquera la vie de la majorité des gens vivant dans des petits logements et ne pouvant pas stocker longtemps plusieurs sacs pleins. Beaucoup de gens finiront pas préférer risquer une amende plutôt que d’avoir une cuisine qui sent mauvais, et « le nombre de dépôts clandestins va sûrement augmenter ».