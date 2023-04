En week-end avec Benjamin Maréchal : cap sur Remouchamps

Si on m’avait dit un jour que j’allais gravir la mythique côte de la Redoute à vélo, je ne l’aurais pas cru. Et pourtant, je termine ce week-end plutôt fier de moi.

Pour réaliser pareille performance, il faut se mettre en condition. La rédac de 7Dimanche et VISITWallonia m’ont recommandé le R-hôtel de Remouchamps qui bénéficie du label « Bienvenue vélo ». L’hôtel est installé en pleine nature et il permet surtout de choisir son paysage. J’ai commencé mollo en roulant le long de l’Amblève, c’était plat et juste magnifique. Puis j’ai enchaîné avec la Redoute. Pour les mollets les plus aguerris, notez que VISITWallonia propose 4 circuits, dont le « challenge des côtes mythiques ».

Ici, tout sent le vélo. Juste en dessous de l’hôtel un magasin spécialisé vend des bécanes de compèt’ qui vous feront baver d’envie, des modèles électriques adaptés à tous les usages. J’ai préféré ne rien acheter pour le moment et j’ai donc loué un VTT électrique à l’hôtel. Mon conseil : réservez-le à l’avance, ça vous évitera de devoir prendre votre vélo. Bonne surprise, le VTT qu’on m’a donné était 2 fois plus léger que mon propre vélo électrique.

Après ma balade, je suis repassé au carwash vélo de l’hôtel, un jet ultra-puissant et disponible gratuitement pour laver votre vélo. Bon plan.

Après l’effort, le réconfort. Le R-Hotel propose un centre sportif avec piscine, jacuzzi et sauna. Quand je suis arrivé, il y avait un cours d’aquabike dans l’eau. J’en ai profité pour refaire un peu de sport avant… de me relaxer quelques minutes dans le jacuzzi.

À la piscine de l’hôtel. - D.R.

Il n’y a pas de week-end sportif sans réconfort gastronomique. Le resto de l’hôtel est assez classe avec, à l’entrée, une magnifique cage de verre qui abrite la cave à vin. La cuisine est de type brasserie gastronomique. Mon entrecôte servie sur plancha était parfaitement tendre. Un vrai petit festin !

Au restaurant de l’hôtel. - D.R.

Avec ses paysages magnifiques et ses routes pittoresques, cette région est un véritable terrain de jeu pour les cyclistes de tous niveaux. Le R-Hotel est un allié parfait, avec des services et des équipements adaptés aux cyclistes, tels que des VTT électriques à louer, un carwash vélo et un centre sportif avec piscine, jacuzzi et sauna. Entre sport et réconfort, ce fut une très belle parenthèse. Je recommande !

Les grottes de Remouchamps, merveilles de la nature

Une promenade de plus d’un kilomètre à travers un décor féerique vous attend à travers un dédale de galeries. Une collection majestueuse de stalagmites et stalactites vous emmène ensuite par les anciens siphons de la rivière souterraine à la grande salle de la cathédrale dont l’éclairage LED est tout simplement spectaculaire. Un grand moment pour petits et grands.

Forestia, bien plus qu’un parc animalier

Forestia se veut un concept à part entière proposant plusieurs activités ludiques et d’aventures en lien avec la nature, ainsi qu’un grand restaurant familial, décontracté et de qualité. Une belle plaine de jeux ravira également les petites têtes blondes !

La balade du Ninglinspo

Dans le bassin de l’Amblève, toujours à proximité de Remouchamps, l’érosion a creusé dans la roche le lit d’un des plus beaux ruisseaux du pays, le Ninglinspo. Votre programme : une magnifique randonnée le long de l’eau qui avance entre petits toboggans et de curieuses marmites creusées par la force des eaux tumultueuses.