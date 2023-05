Jarry dans «Rendez-vous en terre inconnue» au Groenland: «J’ai eu peur de devenir fou»

Cela, le corps s’y habitue. Ce qui a été beaucoup plus difficile a été la luminosité constante. Au bout de quatre jours, mon cerveau réclamait l’obscurité, j’ai fait une crise de panique. Qu’il n’y fasse jamais nuit, on en perd ses repères et le rapport au temps. C’est venu chercher en moi une résistance que je n’avais jamais traversée.

Ce tournage a été une révélation, alors ?

J’ai cru arrêter l’expérience. Au bout de dix jours, j’ai senti que je perdais le contrôle de moi-même. Ce paysage, lutter contre -30ºC, le manque de confort, le manque de mes enfants, mon hypersensibilité… Eh bien, je suis allé dans une zone d’ombre de moi que je ne connaissais pas, j’ai eu peur de m’y perdre, de devenir fou. Au final, cela a été une belle découverte. Je me suis dit qu’il fallait que je me prouve que j’étais capable du cadeau que la vie m’offrait.

Vous avez cohabité là avec un peuple de chasseurs, alors que vous êtes anti-chasse. Costaud, non ?

Mon père était chasseur, mes frères le sont toujours. Je ne suis pas anti-chasse, je pense que toute chose doit être maîtrisée et raisonnée. Pour les Inughuit, la chasse est le seul moyen de survivre. Quand ils m’ont emmené à la chasse au phoque, j’ai été tenté de faire du bruit pour que l’animal s’échappe, mais en même temps, cela aurait été irrespectueux pour eux, il fallait que je sois à la hauteur de la chance que j’avais de partager leurs traditions ancestrales. Mais quand ils m’ont proposé de chasser des narvals alors que je suis parrain de l’association de défense des océans NaturDive, où je mets en place des protocoles de défense des espèces en voie de disparition, j’ai refusé, c’était ma limite. Ils ont annulé et m’ont emmené faire du kayak. Cela m’a bouleversé. Je me suis dit : c’est ça, l’intelligence.

Avoir été séparé de vos enfants, comment l’avez-vous vécu ?

J’ai eu le droit de les appeler une fois parce que j’ai craqué et que je n’allais pas bien du tout. Cela a été très, très, très, très compliqué, parce que je les aime de manière démesurée. Et parce que j’aurais voulu qu’ils découvrent cet endroit. Dans quarante ans, 60 % de ce que j’ai vu n’existera plus.

Cette émission est une aventure humaine. Qu’en retenez-vous ?

J’appréhendais leur point de vue sur l’homosexualité. Quand je leur ai dit, il y a eu deux minutes de silence qui m’ont paru une éternité, puis ils se sont levés et m’ont pris dans leurs bras. Je me suis dit que quel que soit l’endroit du monde, ce message de tolérance ramène à l’essentiel qu’on a perdu dans notre société ultramoderne : l’humain, le respect.