Un potager urbain partagé sur les toits du Delta à Namur

Ce potager partagé se compose d’un bac principal de 40 m² et un plus petit de 5 m². Il est accessible à tous les publics moyennant adhésion à la charte du jardin partagé : amoureux du jardinage en recherche de terre cultivable, habitants du quartier, écoliers de l’établissement scolaire la Court’Echelle tout proche…

« Le concept favorisera une pratique durable du jardinage et développera le lien social et intergénérationnel dans un esprit résolument ouvert et convivial », communique la Province. « L’occasion pour la Province de Namur d’ancrer toujours plus la vocation du Delta à devenir le tiers lieu incontournable pour tous les citoyens. »