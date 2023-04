À vendre : star de cinéma, idéal dans les bouchons

Parmi l’incontournable Dodge de Vin Diesel/Dominic Torreto et les sportives japonaises tunées à l’extrême, la saga cinématographique Fast & Furious est parfois allée encore plus loin dans son casting automobile. Dans le 8ème film de la série, on pouvait voir ceci : le Ripsaw. Un véhicule à chenilles au look très guerrier.

Jouet

Et pour cause, c’est à des fins militaires que la société Howe & Howe a conçu le Ripsaw, qui peut même être équipé d’un système de contrôle à distance. Mais comme les Américains n’ont peur de rien, il existe aussi des versions civiles récréatives. C’est une de ces versions, affichée au prix d’ami de 750.000$ à l’état neuf, qui a servi dans des films comme GI Joe, et donc dans Fast & Furious 8. L’exemplaire mis en vente a vraiment figuré dans le film. Il est équipé d’un moteur diesel de 6.6 litres, qui envoie dans les chenilles plus de 900 ch et 1.600 Nm de couple. Il est dans son jus, et présente donc quelques dégâts suite au tournage. Il est estimé à 150.000€.