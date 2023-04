À peine arrivé, le MG HS est déjà mis à jour !

En 2020, MG a lancé chez nous le EHS Plug-in, SUV compact hybride rechargeable aux tarifs canon. Puis, comme le constructeur avait fait le coup avec le ZS, lancé en 100% électrique, puis récemment en essence, il vient de rééditer en ajoutant à son catalogue belge la version essence du HS. Equipée d’un 1.5 litre de 168 ch, elle coûte un peu plus de 26.000€ avec un équipement de base très complet. Mais ce modèle nouveau pour nous a en réalité près de 5 ans.

Plus élégant

On vient donc de découvrir que MG allait lancer au Royaume-Uni la version mise à jour du HS, déjà commercialisé en Chine et en Thaïlande depuis… deux ans ! À en juger par les images, le gros des changements se concentre sur la partie avant, qui gagne considérablement en élégance et en charisme. Il semblerait que l’arrière se contente de retouches aux blocs optiques, et que l’intérieur profite de matériaux plus qualitatifs. En Angleterre, ce « nouveau » HS est vendu au même prix que l’ancien. A noter que la version plug-in conserve son ancien look. Alors, combien de temps avant de voir ce nouveau visage dans les concessions belges ?