«Mask Singer»: qui est la star internationale qui se cache sous le costume du soleil?

Ce vendredi soir, « Mask Singer » est de retour pour un troisième épisode. Cette fois-ci, une star internationale intègre la compétition, le temps d’une soirée.

de videos

Lire aussi «Mask Singer»: les salaires des enquêteurs dévoilés, l’un gagne quatre fois plus qu’un autre!

À l’issue de l’émission, cette célébrité devra être démasquée. Pour l’instant, on sait que la personne cachée sous le soleil a vendu plus de 100 millions d’albums, qu’elle a été numéro 1 dans plus de 30 pays, qu’elle a décroché plus d’une centaine de trophées à travers le monde. Autant dire que ça devrait plutôt bien chanter avec cette « icône de la musique » !