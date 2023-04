Nos experts analysent le premier déplacement périlleux du Standard en Venise du Nord dans notre talk foot: «Ce serait une déception s’ils ne gagnent pas les Europe Playoffs» (vidéo)

Le Standard a terminé sixième de la phase classique après sa défaite à OHL, à 4 points des places qualificatives pour les Champions’ Play-offs. Et malgré la présence de La Gantoise dans ces Europe Playoffs, on peut certainement affirmer que le Standard part finalement favori pour aller chercher ce ticket qualificatif pour les tours préliminaires de la Conférence League. Pourquoi les Liégeois semblent-ils démarrer avec une longueur d’avance sur leurs adversaires (Gand, Westerlo et le Cercle) ?

Pour rappel, Gand et le Standard comptent 28 points, alors que Westerlo démarre ce sprint final avec 26 unités. Le Cercle de Bruges, invité de dernière minute, en totalise 25.