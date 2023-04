Inondations en Wallonie: le gouvernement wallon débloque des moyens complémentaires pour les communes sinistrées

Parallèlement, une enveloppe de 82 millions permettra aux 9 villes et communes francophones les plus touchées – Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers –, d’acquérir et de démolir des biens sinistrés ou problématiques par rapport à la gestion des risques liés aux inondations.

En 2022, le gouvernement wallon avait décidé de leur octroyer un financement global de 25 millions d’euros, réparti sous la forme d’un droit de tirage selon les besoins spécifiques de chaque commune. « Mais compte tenu des nouvelles estimations quant aux besoins locaux en vue de réaliser les acquisitions et démolitions identifiées dans les études d’aménagement du territoire et d’urbanisme, nous avons voulu augmenter les montants destinés à ces villes et communes sinistrées », a expliqué le ministre régional de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus.