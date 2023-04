Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles valide l’avant-projet de décret visant l’évaluation des personnels de l’enseignement

Le processus d’évaluation y est maintenu, mais avec des balises supplémentaires et une entrée en vigueur prévue au plus tôt à la rentrée scolaire 2026.

Le gouvernement Jeholet a confirmé que le texte comporterait deux mécanismes distincts, conformément aux orientations définies par les acteurs de l’enseignement en 2017 dans le cadre de l’adoption de l’avis numéro 3 du Pacte pour un enseignement d’excellence : le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles ; et le mécanisme d’évaluation, qui ne peut être activé qu’en cas de carence manifeste et répétée d’un membre du personnel, après que toutes les étapes du mécanisme de soutien aient été mises en œuvre.