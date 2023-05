La Ville de Wavre est à la recherche de personnes motivées par les enjeux climatiques pour constituer un panel citoyen

Ce panel sera constitué de 12 à 15 personnes motivées par les questions liées au climat et au développement durable, prêtes à s’engager pour une durée de 2 ans à raison de 5 à 6 réunions par an. Pour postuler, il faut être âgé de minimum 16 ans, habiter, travailler ou étudier à Wavre et ne pas être mandataire politique. Les intéressés doivent s’inscrire en ligne ou via le Service Planification stratégique et durable de la commune, avant le 21 mai.

Ce Plan Énergie Climat voit le jour à la suite de l’initiative européenne appelée la « Convention des Maires » rassemblant des collectivités locales et/ou régionales désireuses de lutter contre les changements climatiques et de mettre en place des politiques énergétiques durables. Il s’agit d’un engagement volontaire des collectivités qui se fixent comme objectif de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et d’augmenter la résilience de leur territoire face au changement climatique.