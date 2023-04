Deux stages gratuits à Pâques à Saint-Josse: «Il n’y a pas que l’école qui est un lieu d’apprentissage»

Pour occuper les enfants durant les vacances de printemps, la commune de Saint-Josse propose deux stages gratuits. « De nombreux parents nous signalaient le manque d’offre d’activités adaptées et abordables financièrement pour les tout-petits, de 2,5 à 6 ans, durant les congés scolaires », explique Philippe Boïketé (PS), échevin de l’Enseignement. Face à ce constat, la commune a noué un partenariat avec une association qui proposera à Pâques différentes activités adaptées au rythme de l’enfant (jeux, sortie, psychomotricité, piscine, vélo, etc.). Les 120 places disponibles pour ce stage sont parties en trois jours.

Accueillants scolaires

La commune entend également soutenir les accueillants scolaires en améliorant leurs conditions de travail. Une convention a été signée avec une association pour mettre en place un service de remplacement d’accueillants en urgence. En effet, le manque d’effectif et les absences peuvent entraver le bon fonctionnement des équipes et la qualité de l’accueil extrascolaire. Pour éviter cela, des encadrants volants qualifiés et expérimentés viendront, dans les trois heures, remplacer les accueillants absents et ainsi éviter une surcharge de travail au sein des équipes. « On espère pouvoir mettre ça en place avant la rentrée », précise le socialiste.