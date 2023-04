Adrien Trebel: «Si Vincent Kompany était resté, Anderlecht se serait battu pour le titre cette saison» (vidéo)

Trebel a ensuite estimé qu’avec Kompany, les Mauves auraient joué le titre cette saison. « Dans les gros clubs, on ne te laisse pas le temps. On l’a fait avec Vincent car c’était une icône et l’enfant du club. Quand tu ne laisses pas le temps à un entraîneur, c’est compliqué. Lors de la première saison de Vincent, on n’était pas bien placés. Ensuite, Anderlecht accroche les playoffs puis finit troisième. S’il était resté, Anderlecht se serait battu pour le titre cette saison mais pas forcément avec ce noyau-là car c’était lui qui décidait des joueurs qu’il faisait venir. Avec les joueurs qu’il faisait venir, la façon dont on s’entraînait et la façon dont il prépare ses séances d’entraînement, tu apprends tous les jours avec lui ».