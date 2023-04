Drame de Strépy: la Chambre du conseil accorde le bracelet électronique à Paolo Falzone, le parquet fait appel

Ce vendredi, la Chambre du Conseil de Tournai a décidé d’octroyer le bracelet à Paolo Falzone, le chauffeur du drame de Strépy. Cette détention électronique a déjà été demandée à de nombreuses reprises par l’avocat du chauffeur, en l’occurrence Me Frank Discepoli. Elle avait d’ailleurs été accordée une fois mais le parquet avait fait appel. La Chambre des mises en accusation avait, ensuite, confirmé la détention en prison. Lors de cette première procédure d’ appel du parquet, ce dernier avait également alors demandé une requalification des faits mais la chambre des mises en accusation avait alors décidé de garder la qualification d’homicide et de coups et blessures involontaires.

Ce vendredi, la Chambre du Conseil de Tournai a accordé le bracelet électronique à Paolo Falzone. - EG et DR