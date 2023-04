Bruxelles se classe dans le top 15 des villes les plus embouteillées du monde et dans le top 10 européen

TomTom, le leader mondial des GPS, a dressé comme chaque année la liste des villes les plus embouteillées du monde. Dans ce classement figurent 389 villes réparties à travers 56 pays.

Pour réaliser son étude, TomTom s’est basé sur le temps moyen qu’il fallait pour parcourir 10 km dans chaque ville. Résultat pour Bruxelles : 25 minutes et 30 secondes. Cela signifie, toujours selon l’étude, qu’en 2022, un automobiliste dans les rues de Bruxelles perdait en moyenne près de… quatre jours. 91 heures pour être précis. Ce qui classe la capitale belge 14e au classement mondial et 7e en Europe.

Le classement permet également de soulever les pires créneaux horaires pour rouler dans Bruxelles : si vous roulez le jeudi entre 17 et 18 heures, vous mettrez en moyenne sept minutes de plus pour effectuer 10 km. En 2021, Bruxelles pointait à la 52e place de ce même classement.

Tout en haut de la liste, élue la ville la plus embouteillée du monde, on retrouve Londres. Là-bas, vous mettrez en moyenne plus de 36 minutes pour effectuer un trajet de 10 km.