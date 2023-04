Une jeune femme se rebelle violemment contre les policiers boulevard Saucy à Liège et en blesse un à la tête

Ce jeudi après-midi vers 15h50, une patrouille de police circule à pied sur le Boulevard Saucy à Liège. Elle aperçoit une jeune femme adossée à un mur en train de boire une canette de bière. Les policiers lui font la remarque qu’elle ne peut pas boire d’alcool sur la voie publique sans manger mais elle se montre hautaine et agressive. Les policiers veulent alors la contrôler mais elle tente de prendre la fuite. Elle est interpellée par les policiers mais elle se débat violemment et donne des coups de pied.

Il faudra finalement cinq policiers pour la maîtriser et la placer dans le combi de police. Un combi dans lequel elle frappe sa tête contre la vitre. Un des cinq policiers a été blessé à la tête et souffre d’une incapacité de travail de deux jours. Cette jeune femme de 23 ans a été déférée ce vendredi matin au parquet de Liège. On ne connaît pas encore la suite qui sera donnée à ce dossier.