Lionel Messi vers un retour au Barça? Le président de la Liga refroidit les rumeurs, «pour le moment, c’est très compliqué»

Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle, c’est compliqué que Messi revienne au Barça