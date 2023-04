Le camion de «C’est pas sorcier» a été retrouvé, et il a bien changé (photos)

Ce magazine télé français de vulgarisation scientifique était devenu culte, notamment grâce à son fameux camion blanc, qui n’était en réalité utilisé que pour le générique ou les séquences filmées de l’extérieur puisque les explications de Jamy étaient enregistrées dans un vrai studio, et non dans le camion.

En 1993, on découvrait l’émission « C’est pas sorcier » sur France 3, avec Jamy Gourmand, Frédéric Courant et Sabine Quindou.

Trente ans plus tard, que devient ce camion américain, un Kenworth W900, conduit à l’époque par Marcel ? TV Mag du Figaro a fait ses recherches, et on peut dire qu’il a bien changé…

« Je l’ai acheté il y a plus de 15 ans à une société d’événementiel basée à Valence qui avait pour client Coca-Cola et qui l’avait repeint en rouge pour eux », raconte Raphaël Jacot, son propriétaire, à TV Mag. « Je ne le savais pas du tout en l’achetant, on me l’a appris lors de la remise des clefs. Depuis, il est stationné chez moi, dans les Vosges, mais je le sors rarement. J’ai pour projet de le remettre dans sa couleur d’origine cette année, en blanc », poursuit-il, avant de préciser que si Jamy Gourmand veut revoir le camion, il est le bienvenu…