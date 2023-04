Le gouvernement wallon débloque à nouveau plusieurs millions pour les communes sinistrées

Face à l’ampleur des dégâts et au nombre de logements impactés dans les zones touchées par les inondations de l’été 2021, le gouvernement wallon a décidé d’octroyer - via un droit de tirage accordé aux communes, aux CPAS et aux sociétés de logement public - une nouvelle aide de 40 millions d’euros pour la reconstruction de logements dans les communes concernées, a-t-il annoncé vendredi au cours d’une conférence de presse. Parallèlement, une enveloppe de 82 millions permettra aux 9 villes et communes francophones les plus touchées - Chaudfontaine, Esneux, Liège, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz et Verviers -, d’acquérir et de démolir des biens sinistrés ou problématiques par rapport à la gestion des risques liés aux inondations.

de videos En 2022, le gouvernement wallon avait décidé de leur octroyer un financement global de 25 millions d’euros, réparti sous la forme d’un droit de tirage selon les besoins spécifiques de chaque commune. «Mais compte tenu des nouvelles estimations quant aux besoins locaux en vue de réaliser les acquisitions et démolitions identifiées dans les études d’aménagement du territoire et d’urbanisme, nous avons voulu augmenter les montants destinés à ces villes et communes sinistrées», a expliqué le ministre régional de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus.

Lire aussi Theux poursuit son chemin vers l’expropriation des maisons sinistrées, même si le dialogue est privilégié Le gouvernement s’est donc basé sur les estimations des besoins au niveau local qui s’élèvent à un montant d’un peu plus de 82 millions d’euros. «C’est une réponse très directe à l’aide demandée par les autorités communales et une nouvelle importante pour les villes et communes qui veulent avancer dans leur reconstruction», a-t-il ajouté.

Lire aussi Spa change complètement ses projets: le nouveau bâtiment du CPAS coûtera 10 millions de moins! Les modalités de l’octroi de cette nouvelle enveloppe seront précisées prochainement. Enfin, le gouvernement régional vient de valider, pour 15 millions d’euros, la liste des 46 premières interventions de reconstruction résiliente de la vallée de la Vesdre, baptisées ’Quick Win’. Ces travaux, qui font suite aux premières réparations urgentes, seront entamés dans les prochaines semaines sur les berges de la Vesdre et de ses affluents, l’objectif étant de procéder à une reconstruction adéquate et durable, réduisant les risques futurs, a indiqué la ministre de l’Environnement, Céline Tellier. Lire aussi Le ministre Borsus espère dégager une nouvelle enveloppe pour le rachat des maisons sinistrées lors des inondations Outre ces interventions Quick Win, un budget complémentaire de plus de 3 millions d’euros sera alloué à la ville de Limbourg pour la mise à ciel ouvert du Rhuyff. Une subvention de 3 millions d’euros sera également octroyée à la commune de Pepinster en vue d’acquérir les parcelles nécessaires à l’aménagement des berges et la création de zones de débordement sur le site de Texter, une ancienne usine textile située à la confluence de la Vesdre et de la Hoëgne. Lire aussi Avec le Crossroads Bar, Didier relance l’Ex-Délivrance, à Dolhain Dans les prochains mois, la Région interviendra encore financièrement pour l’acquisition de parcelles sous la forme d’un droit de tirage aux communes et provinces, si celle-ci est nécessaire à des aménagements permettant d’accroitre la robustesse de la vallée face aux risques climatiques. Une intervention à 100% pour les acquisitions sur le territoire des communes de catégorie 1 - les plus touchées en juillet 2021 - a déjà été actée.