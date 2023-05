Rive est en quête de liberté et d’émancipation avec son nouvel «Collision»: «Il y a un enjeu très fort pour les femmes dans une société qui considère qu’elles doivent être en couple»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après un premier album « Narcose » et une tournée (Belgique, France, Suisse, Québec, Brésil et Chine) qui s’est terminée juste avant le premier confinement en 2020, le duo bruxellois Rive revient avec un deuxième album. Juliette Bossé et Kévin Brieuc proposent 11 chansons toujours en français dans « Collision ».