Délabré, le pigeonnier du parc de la Crèche à Braine-le-Comte va être remplacé

Braine-le-Comte, comme beaucoup d’autres, fait face à la problématique des pigeons de ville présents en nombre dans le centre-ville et aux dégâts occasionnés (fientes) par ceux-ci. C’est pourquoi un pigeonnier urbain, pouvant accueillir jusqu’à 30 pigeons, a été installé il y a quelques années. Objectif : rassembler un maximum de pigeons dans un lieu optimal pour leur bien-être et limiter le nombre d’endroits impactés par les dégâts en régulant leur population par le contrôle des oeufs.

Le pigeonnier urbain du Parc de la Crèche (rue Adolphe Gillis) s'étant fortement délabré, celui-ci va être démonté et enlevé par la Ville de Binche. Une nouvelle structure, entièrement construite par les élèves de l'Institut Technique Saint-Gabriel, sera prochainement installée en remplacement.

Le pigeonnier réclame beaucoup d’investissements en temps et une gestion quotidienne avec des passages réguliers pour nourrir, abreuver, nettoyer et contrôler les naissances.

Via une convention avec la Ville, l’asbl Au Bonheur de ViCa de Morlanwelz, se charge, dans le respect du bien-être animal, de veiller à l’entretien intérieur, à l’alimentation et l’approvisionnement en eau, à la santé des pigeons enlogés et à surveiller les éventuelles naissances en son sein.