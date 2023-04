Les bus de la gare de Mons, parcours du combattant pour les malvoyants: Arnaud, aveugle de naissance, témoigne de son calvaire quotidien

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le chantier de la gare de Mons en a perdu plus d’un, au gré de ses évolutions. Mais pour les personnes malvoyantes, le problème est plus important encore : perte de repères et manque d’infrastructures adaptées leur compliquent la vie.

Arnaud Delannoy, 34 ans, est un habitué des transports en commun. Pour effectuer le trajet entre son domicile à Mons et son lieu de travail, Les Amis des Aveugles et Malvoyants, à Ghlin, il prend chaque jour deux lignes du TEC, la 60 et la 14B qu’il connaît par cœur.