Accident de Pierre Palmade: l’humoriste va bénéficier d’un droit de sortie, à une seule condition…

L’humoriste, sous emprise de cocaïne et qui faisait la fête depuis 72 heures, s’est déporté, avant de s’encastrer dans une voiture qui arrivait dans le sens inverse. À son bord, un homme, une femme enceinte et un enfant de 6 ans. Tous ont été grièvement blessés, la femme a perdu son bébé.

Lors de sa garde à vue, Pierre Palmade a confié avoir « honte », et ne se souvenir de rien, simplement d’avoir « fermé la grande grille en fer de sa propriété ». Ensuite, le « trou noir ». Aujourd’hui, Pierre Palmade est libre sous contrôle judiciaire. Ce mardi matin, CNews révélait que l’humoriste venait de quitter l’hôpital Paul Brousse à Villejuif, où il était déjà depuis plusieurs semaines, pour rejoindre le service de soins et de réadaptation du CHU Pellegrin de Bordeaux. Le but était que Palmade se rapproche de sa mère et de sa sœur.