Brecht Dejaegere en finale de la Coupe de France avec Toulouse: le Belge peut imiter Eden Hazard et Thomas Meunier

La finale de la Coupe de France couronnera, ce samedi soir (21h), Nantes ou Toulouse. Une affiche sans réel cador mais qui pourrait sourire à un Belge. Brecht Dejaegere, capitaine du Téfécé, rêvant même de soulever lui-même le trophée tant convoité. L’ancien milieu de terrain de La Gantoise – avec qui il a été champion en 2015 et avec qui il a disputé la Ligue des champions la saison suivante – s’apprête à vivre l’un des moments les plus intenses de sa carrière. À 31 ans, il n’a jamais été Diable rouge, ne le sera sans doute jamais, mais pourrait marcher dans les pas de Luigi Pieroni (2005 avec Auxerre), Eden Hazard (2011 avec Lille) et Thomas Meunier (2018, 2019, 2020 avec le PSG), les trois Belges à avoir remporté cette compétition au XXIe siècle. À lui d’écrire la suite de cette belle histoire tricolore…