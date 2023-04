Règles budgétaires de l’UE: «Réduction de la dette, investissements et réformes sont ma Sainte Trinité», affirme Vincent Van Peteghem

« Nous constatons un changement net d’approche, avec une approche qui prend davantage en compte l’État membre, tandis que la réduction de la dette sera elle aussi liée à des investissements et des réformes », a souligné le vice-Premier ministre CD&V. « C’est important qu’en plus de la réduction de la dette, l’accent soit aussi mis sur l’investissement, sur les réformes. Pour moi, cela constitue une Sainte Trinité ».

Le grand argentier belge appelait de ses vœux depuis plusieurs semaines cette publication, afin que les Vingt-sept puissent s’engager dans la difficile négociation qui doit mener à la réforme du Pacte de Stabilité et de Croissance, si possible avant 2024 et la désactivation annoncée de la clause qui suspend les règles du Pacte depuis la crise du covid.

Ce projet est « une bonne proposition » qui contient « plusieurs propositions que nous défendions », a affirmé Alfred Kammer, le directeur du FMI pour l’Europe, lors d’un point presse à Stockholm.

Le FMI souhaiterait toutefois que l’UE se dote d’« un conseil budgétaire indépendant » qui évaluerait les questions « de façon extérieure à la Commission », a-t-il plaidé.

La réforme maintiendrait les limites emblématiques fixées pour le déficit des administrations publiques des États membres à 3 % du produit intérieur brut (PIB), et pour la dette publique à 60 % du PIB.

Mais, afin de promouvoir l’investissement, la Commission souhaite donner aux États plus de marges de manœuvre, et fixer des trajectoires d’amélioration des finances publiques moins drastiques et plus réalistes.

Les pays dits « frugaux » d’Europe du Nord, menés par l’Allemagne, ont critiqué un affaiblissement du Pacte de stabilité. Ils réclament des règles chiffrées contraignantes de réduction de l’endettement, valables pour tous, car ils craignent une mise en œuvre politisée et trop accommodante de la part de la Commission.

Les pays du Sud surendettés, comme l’Italie dont la dette atteint 150 % du PIB, jugent au contraire la proposition trop sévère et insistent pour libérer davantage l’investissement public.

Le vice-président de la Commission européenne Valdis Dombrovskis a reconnu que l’objectif des Vingt-Sept de conclure la réforme avant la fin de l’année était « très ambitieux ». « À ce stade, c’est difficile de prévoir combien de temps durera le processus législatif », a-t-il déclaré.

Ne pas conclure la réforme d’ici là ne serait pas un drame, a estimé le ministre allemand des Finances Christian Lindner. « Nous avons un Pacte de stabilité. Tant que nous n’avons pas de nouvelles règles, les règles actuelles s’appliquent et donc nous ne sommes pas dans le vide », a-t-il affirmé.

Le commissaire à l’Économie, Paolo Gentiloni, s’est cependant dit « optimiste sur le fait qu’on arrivera à de bons résultats », car, selon lui, « tous les États membres, malgré des points de vue différents, sont conscients du besoin d’aboutir à un accord ».