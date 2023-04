Sous l’influence de l’alcool et de la drogue, N.R. avait provoqué un accident mortel sur le Ring: libéré il y a peu, il a de nouveau fait parler de lui...

N.R. n’est pas du genre à retenir les leçons. En septembre dernier, il avait été testé positif à l’alcool lors d’un contrôle de police. Moins de six mois plus tard, il avait, sous l’influence de l’alcool et de la drogue, provoqué un accident mortel sur le ring de Bruxelles (un jeune Français de 27 ans avait perdu la vie sur le coup, son passager de 28 ans avait été grièvement blessé). N.R. avait alors été emprisonné.

Mais, en mars dernier, le juge a jugé bon de le relâcher. Une mauvaise idée puisque l’homme vient de nouveau de faire parler de lui. Selon Het Laatste Nieuws, qui cite le parquet de Halle-Vilvoorde, il vient à nouveau d’être emprisonné pour violences conjugales.